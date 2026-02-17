Sorprendono uno spacciatore mentre cede la droga al cliente, gli agenti lo bloccano

Nella mattinata di sabato 14 febbraio, nel corso dei servizi di contrasto allo spaccio degli stupefacenti da parte della Polizia di Stato di Piacenza, è stato fermato un altro spacciatore.

In particolare, gli equipaggi in borghese della Squadra Mobile, durante la perlustrazione delle zone segnalate quotidianamente dai cittadini per la presenza di persone dedite ad attività illecite, ha notato in via Emilia Pavese un soggetto che, con circospezione, cedeva verosimilmente della sostanza stupefacente all’autista di un veicolo fermo in mezzo alla carreggiata.

Gli investigatori hanno bloccato immediatamente lo spacciatore, un tunisino di 32 anni in regola con le norme per il soggiorno in Italia domiciliato a Piacenza, trovandolo in possesso di 635 euro, presunto provento dello spaccio. Successivamente hanno fermato l’acquirente, un tunisino di 40 anni in regola con le norme per il soggiorno in Italia, residente a Piacenza, che aveva comprato una dose di cocaina.

Lo spacciatore, accompagnato in Questura, dopo le formalità di rito, veniva denunciato in stato di libertà per spaccio di sostanza stupefacente.

La sua posizione è inoltre al vaglio della Divisione Anticrimine e dell’Ufficio Immigrazione per i provvedimenti di competenza.

Mentre l’acquirente veniva segnalato alla locale Prefettura quale assuntore di sostanza stupefacente.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy