Accusato di tentato omicidio dopo un’aggressione a Catania, rintracciato e bloccato a Piacenza

Ricercato per tentato omicidio, rintracciato e bloccato a Piacenza. Si tratta di un uomo di 29 anni. Il 24 settembre scorso, a Catania, il soggetto, insieme a una donna, avrebbe aggredito un uomo. Un’aggressione tanto violenta da giustificare il reato di tentato omicidio. Le indagini hanno preso spunto da più segnalazioni giunte da parte di cittadini residenti nella zona che hanno assistito alla scena.

Proprio sulla scorta delle dichiarazioni e delle minuziose descrizioni rese dalle persone presenti sul posto, dalle telecamere di videosorveglianza e dall’analisi del traffico telefonico di alcune utenze di interesse, la polizia è riuscita a risalire agli autori dell’aggressione.

In particolare, le riprese video hanno permesso di ricostruire le fasi dell’inseguimento della vittima e del successivo allontanamento dei due autori del pestaggio, compreso il momento in cui l’uomo ha deciso di cambiarsi d’abito per rendersi meno riconoscibile, con la collaborazione della donna.

A quel punto sono scattate le ricerche. Il 4 novembre scorso l’uomo è stato rintracciato a Piacenza, bloccato e condotto in carcere.