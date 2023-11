Primo giorno per il nuovo prefetto Paolo Ponta. Sicurezza: “La percezione dei cittadini non va trattata con spocchia, ma ascoltata” – AUDIO

“Non poteva andarmi meglio”. Con queste parole il nuovo prefetto, Paolo Giuseppe Alfredo Ponta, ha commentato la nomina nella nostra provincia. Ponta sostituisce Daniela Lupo, alla guida della prefettura di Piacenza da luglio 2020. Ponta si è insediato ufficialmente questo pomeriggio. Il nuovo prefetto proviene da Alessandria dove ricopriva la funzione di viceprefetto vicario. Daniela Lupo andrà a guidare invece la prefettura di Trapani.

Alla prima uscita pubblica, il nuovo rappresentante del governo ha voluto essere affiancato dai vertici dell’ente. “Ho voluto che i funzionari fossero oggi al tavolo con me perché desidero che il mio sia un lavoro di squadra, e non è retorica. Oggi ho incontrato i vertici delle forze dell’ordine perché vorrei che si venisse a creare anche con loro una forte coesione, è fondamentale lavorare insieme: il termine ‘sinergia’ è abusato e suona spesso retorico, ma di questo si tratta, sinergia reale. Stessa coesione che vorrei si venisse a formare con tutte le anime del territorio: enti di soccorso, volontariato e cittadinanza”.

“Appena arrivato a Piacenza ho percepito la voglia di accogliere di questa città, e io per primo mi sono sentito bene accolto. Spero di continuare a svolgere l’ottimo lavoro svolto da Daniela Lupo”.

Due i temi fortemente attuali, l’impiego dei militari per le strade della città e la questione Leroy Merlin.

Sicurezza percepita e sicurezza reale

“L’impiego dei militari sul territorio ha una duplice valenza. Senza dubbio contribuire a incrementare la sicurezza della città. Secondariamente la presenza dell’esercito contribuirà ad aumentare la sicurezza percepita. Spesso si considera la sicurezza percepita con una sorta di spocchia, dal momento che i cittadini non sono tecnici specializzati in questo tema e magari le statistiche dicono altro, disegnando una città tranquilla. Ma anche all’interno di una città tranquilla, l’opinione del cittadino in tal senso è importante e da prendere in considerazione: se il cittadino non si sente sicuro quando cammina per le strade, questa sua sensazione deve essere ascoltata. Sicurezza reale e sicurezza percepita devono andare di pari passo”.

Leroy Merlin

“Daniela Lupo ha eseguito un ottimo lavoro di mediazione, riuscendo a creare un tavolo di confronto serio e concreto. Ora la vertenza è stata rinviata alla sede aziendale che è la sede naturale. Il futuro di questi lavoratori va tenuto in seria considerazione perché i cambiamenti di strategia, pur legittimi, penalizzano ampiamente il polo di Piacenza”.

Paolo Giuseppe Alfredo Ponta

Ponta è nato il 31 marzo 1964. Dopo la laurea in Giurisprudenza ha ricoperto l’incarico di istruttore Direttivo

Amministrativo – Capo Servizio Segreteria e Personale presso il Comune di Chivasso (TO) dal primo settembre 1988 al 2 aprile 1989.

Dal 3 aprile 1989 al 31 dicembre 2001 è stato funzionario della carriera prefettizia, addetto alla Prefettura di Alessandria. Viene promosso alla qualifica dirigenziale di Viceprefetto dal primo gennaio 2002. Dal primo dicembre 1993 al 19 giugno 2011 è stato Capo di Gabinetto della Prefettura di Alessandria. Dal 20 giugno 2011 al primo novembre 2018 è stato Vicario Coordinatore della Prefettura di Asti. Dal 2 novembre 2018 era Vicario Coordinatore della Prefettura di Alessandria.