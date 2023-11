Ritorna al Teatro Municipale di Piacenza Silvio Orlando, il 14 e 15 novembre con “La vita davanti a sé”

Ritorna al Teatro Municipale di Piacenza Silvio Orlando. E questa volta ci racconta di un’umanità ai margini, affrontando i temi della convivenza tra culture, religioni e modi di vivere diversi, con leggerezza, commuovendo e divertendo, accompagnato da quattro valenti musicisti. Va in scena martedì 14 e mercoledì 15 novembre alle ore 21 con “La vita davanti a sé”, spettacolo vincitore del Premio Le Maschere del Teatro Italiano 2022 come Miglior monologo, tratto dal romanzo di Romain Gary. Appuntamento inserito nella la Stagione di Prosa 2023/2024, direzione artistica di Diego Maj, organizzata da Teatro Gioco Vita con Fondazione Teatri di Piacenza e il sostegno di Fondazione di Piacenza e Vigevano, Iren, MIC e Regione Emilia-Romagna.

Pubblicato nel 1975 e adattato per il cinema nel 1977, al centro di un discusso Premio Goncourt, “La vita davanti a sé” di Romain Gary è la storia di Momò, bimbo arabo di dieci anni che vive nel quartiere multietnico di Belleville nella pensione di Madame Rosa, anziana ex prostituta ebrea che ora sbarca il lunario prendendosi cura degli “incidenti sul lavoro” delle colleghe più giovani. Un romanzo commovente e ancora attualissimo, che racconta di vite sgangherate che vanno alla rovescia, ma anche di un’improbabile storia d’amore toccata dalla grazia. Silvio Orlando ci conduce dentro le pagine del libro con la leggerezza e l’ironia di Momò diventando, con naturalezza, quel bambino nel suo dramma. Un autentico capolavoro “per tutti” dove la commozione e il divertimento si inseguono senza respiro.

«Inutile dire – si legge nelle Note di regia di Silvio Orlando – che il genio di Gary ha anticipato senza facili ideologie e sbrigative soluzioni il tema dei temi contemporaneo la convivenza tra culture, religioni e stili di vita diversi. Il mondo ci appare improvvisamente piccolo claustrofobico in deficit di ossigeno. I flussi migratori si innestano su una crisi economica che soprattutto in Europa sembra diventata strutturale creando nuove e antiche paure soprattutto nei ceti popolari, i meno garantiti. Se questo è il quadro quale funzione può e deve avere il teatro? Non certo indicare vie e soluzioni che ad oggi nessuno è in grado di fornire, ma una volta di più raccontare storie emozionanti commoventi divertenti, chiamare per nome individui che ci appaiono massa indistinta e angosciante. Raccontare la storia di Momò e Madame Rosa nel loro disperato abbraccio contro tutto e tutti è necessario e utile. Le ultime parole del romanzo di Gary – conclude Orlando – dovrebbero essere uno slogan e una bussola in questi anni dove la compassione rischia di diventare un lusso per pochi: BISOGNA VOLER BENE».

Affiancano in scena Silvio Orlando, che firma anche riduzione del testo di Gary e regia, i musicisti Daniele Mutino (fisarmonica), Roberto Napoletano (percussioni), Luca Sbardella (clarinetto/sax), Kaw Sissoko (kora/djembe). Le scene sono di Roberto Crea, il disegno luci di Valerio Peroni, i costumi di Piera Mura.

Silvio Orlando è stato ospite di Teatro Gioco Vita al Teatro Municipale di Piacenza la prima volta nel 2004/2005 con “Questi fantasmi” di Eduardo De Filippo, quindi nel febbraio 2014 con “Il nipote di Rameau” di Denis Diderot e nell’aprile 2016 con “La scuola”. Era atteso nel 2020 con lo spettacolo “Si nota all’imbrunire”, poi annullato per l’emergenza covid.

