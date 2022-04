Smog, terminano oggi le limitazioni al traffico previste dal Piano regionale￼

Quella odierna è l’ultima data in cui, come previsto dal Piano aria integrato regionale, vigono le limitazioni al traffico che dal 1° ottobre scorso, con validità sino al 30 aprile 2022, hanno determinato il divieto di circolazione dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30, per i veicoli più inquinanti, regolando inoltre le domeniche ecologiche e le ulteriori restrizioni attivate in caso di superamento dei livelli di emergenza delle Pm10.

A partire da domenica 1° maggio, sino alla prossima stagione autunnale, tali provvedimenti non saranno quindi in vigore.