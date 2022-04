Il Karate Piacenza Farnesiana brilla all’Open d’Italia

Successo del Karate Piacenza Farnesiana – Acrobatic che ha partecipato alla prestigiosa competizione dell’Open d’Italia che si è tenuto a Riccione al PlayHall. La competizione giunta alla 21° edizione è la più importante gara che si tiene in Italia alla quale hanno aderito 1700 atleti di 285 società provenienti da tutta Italia, Croazia, Repubblica Ceca e Germania.

I risultati

Eccellente risultato per Giulia Ghilardotti che ha conquistato la medaglia d’oro nella categoria -55kg senior e per Nicole Longeri che ha conquistato la medaglia d’argento nella categoria -42kg under 14. Ottima la prestazione di Maya Pilotti che si è classificata al 5° posto perdendo di misura la finale per il bronzo.

Mattia Bongiorni, Lorenzo Centonze e Martina Genovese non hanno purtroppo superato le fasi eliminatorie.

Questa competizione di altissimo livello fortemente desiderata dalla FIJLKAM e dalla commissione nazionale CTR (di cui fa parte anche il Maestro Gian Luigi Boselli) era finalizzata alla selezione degli atleti che parteciperanno ai campionati europei che si terranno a Praga nel mese di giugno.

Le squadre

Le squadre erano CTR nord, CTR centro, CTR sud e nazionale italiana. L’Emilia Romagna pur geograficamente al nord è stata associata al centro Italia per questioni di equilibrio tecnico e nella squadra CTR centro hanno partecipato 7 atleti dell’Emilia Romagna scelti per il loro curriculum agonistico.

I partecipanti del Karate Piacenza

Per il Karate Piacenza Farnesiana Angelica Ghilardotti nella categoria -53kg juniores. Maya Pilotti nella categoria -48kg juniores e Flavio Ghilardotti nella categoria -67kg under 21.

Giulia Ghilardotti ha invece partecipato come azzurra nella nazionale italiana nella categoria -55kg under 21. L’apporto dei nostri atleti è stato determinante tanto che il CTR centro si è classificato al 2° posto superando il CTR nord e il CTR sud. Mentre al 1° posto si è classificata la nazionale italiana.

Eccezionale la prestazione di Flavio Ghilardotti che ha battuto l’azzurro recentemente campione d’Italia nella categoria under 21. E anche l’atleta del centro sud già medaglia di bronzo ai recenti campionati italiani under 21.

I prossimi impegni

I prossimi impegni per la società piacentina guidata dal Maestro Gian Luigi Boselli, dall’allenatore Pier Paolo Cagnoni e dal tecnico Giorgio Livelli sono i campionati regionali esordienti. Si terranno nella nostra città il 15 maggio al palazzetto dello sport di via Alberici. E i campionati italiani juniores che si terranno il 21 e 22 maggio a Roma.