Convenzioni con gruppi assicurativi a prezzi vantaggiosi, da Terziario Donna un nuovo sostegno alle imprenditrici

Un aiuto per ripartire: il gruppo Terziario Donna della Confcommercio Piacenza ancora una volta si schiera al fianco delle imprenditrici con una nuova iniziativa all’insegna della concretezza.

Il gruppo guidato da Nadia Bragalini (titolare della G&G Pet Food di Castelvetro Piacentino e consigliere regionale di Terziario Donna della Confcommercio dell’Emilia Romagna) ha stipulato nei giorni scorsi alcune importanti convenzioni, tarate su misura per il mondo imprenditoriale femminile, con Assiprime, Colombi Assicurazioni e Vittoria Assicurazioni.

Con queste realtà, esse stesse associate a Confcommercio, sarà possibile per le iscritte sottoscrivere soluzioni assicurative a prezzi agevolati e condizioni vantaggiose.

“Anche in questi difficili mesi l’impegno e le molteplici attività del Gruppo Terziario Donna Piacenza non hanno hanno avuto sosta. – sottolinea Bragalini – Abbiamo lavorato per dare risposte puntuali e per garantire un supporto tangibile, com’è nel nostro stile. Da imprenditrice, personalmente, conosco bene il valore di affidarsi a un partner assicurativo che sappia garantire un servizio serio, su misura e a prezzi vantaggiosi. Da qui l’idea di coinvolgere realtà associate a Confcommercio per darci una mano, tutti insieme, a lasciarci alle spalle una volta per tutte questo complicatissimo periodo”.

Da Raffaele Chiappa, presidente di Confcommercio Piacenza, arriva un plauso all’iniziativa: “Il gruppo Terziario Donna smentisce per l’ennesima volta, se ancora ce ne fosse bisogno, il vecchio luogo comune su una presunta eccessiva loquacità femminile. Poche chiacchiere e tanti fatti, invece: le nostre imprenditrici, con Nadia Bragalini in prima linea, hanno le spalle solide e le maniche sempre rimboccate. Arriva da loro il giusto sprint per ripartire, tutti insieme, dopo la crisi”.

Bragalini, infine, rivolge un invito alle imprenditrici piacentine: “In questi giorni stiamo informando tutte le iscritte dell’iniziativa ma chiunque fosse interessata a ricevere ulteriori dettagli può contattarci direttamente al numero 0523 461811 oppure scriverci all’indirizzo di posta elettronica commerciale@unionecommerciantipc.it”.