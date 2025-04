Introduzione del ticket sanitario su farmaci e ricette, Federfarma: “Prestare attenzione al Fascicolo sanitario elettronico”

La Deliberazione della Giunta Regionale n. 390 del 24 marzo scorso ha stabilito una misura di compartecipazione alla spesa farmaceutica che, a partire dal 2 maggio prossimo, vedrà l’introduzione d’un ticket suppletivo su ogni ricetta. I pazienti dovranno in particolare versare un surplus € 2,20 qualora la prescrizione preveda una singola confezione di farmaco e € 4.00 in caso di due o più confezioni. Detto ticket si aggiunge al preesistente che prevede una quota extra per i farmaci “brand” rispetto ai corrispettivi “generici”. Non saranno tuttavia oggetto del neo introdotto ticket i cittadini in possesso di un’esenzione per particolare vulnerabilità sociale, economica o sanitaria.

“In previsione dell’entrata in vigore della norma – ha dunque osservato il presidente di Federfarma Piacenza Roberto Laneri –, raccomando a chiunque abbia dubbi circa il proprio status d’esente di operare le opportune verifiche nel Fascicolo sanitario elettronico”.

Nell’apposita sezione del Fascicolo sanitario elettronico è possibile verificare, richiedere o rinnovare l’esenzione. Il processo di richiesta o rinnovo è praticabile anche per mezzo del modulo d’autocertificazione (acquisibile negli sportelli Ausl Piacenza o scaricabile dal link:

https://www.ausl.pc.it/it/come-fare-per/esenzioni-e-contributi/esenzioni-dal-pagamento-del-ticket). Il documento, debitamente compilato, potrà quindi essere trasmesso alla locale Azienda Usl tramite Fascicolo sanitario elettronico o consegnato brevi manu presso i succitati sportelli aziendali.