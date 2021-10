Tieni in forma il tuo cuore, domenica in piazza Cavalli check up gratuiti: ospite l’assessore regionale Donini

Domenica 3 ottobre la campagna “Tieni in forma il tuo cuore” della Regione Emilia-Romagna arriva a Piacenza. L’appuntamento è in piazza Cavalli, dove dalle 10 alle 18, nella clinica mobile attrezzata e negli stand allestiti sotto i portici di palazzo Gotico, i professionisti Ausl propongono ai cittadini un check up cardiologico gratuito per la valutazione del rischio cardiovascolare.

La giornata di sensibilizzazione si apre alle ore 10 alla presenza dell’assessore regionale alla Salute Raffaele Donini, che sarà accolto dal sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri, dal presidente della Conferenza territoriale sociosanitaria Lucia Fontana e dal direttore generale Ausl Luca Baldino.

La manifestazione prosegue fino alle 18. Sono previsti per i cittadini: la determinazione dell’assetto lipidico (si consiglia di portare esami ematici precedenti) con un semplice prelievo di una goccia di sangue capillare; la rilevazione dei principali parametri vitali (pressione arteriosa, peso corporeo, body mass index-BMI, girovita) e lo screening della fibrillazione atriale asintomatica.

Dopo la valutazione del proprio livello di rischio cardiovascolare, sarà fatto un counselling finale personalizzato da parte degli specialisti e del personale infermieristico della Cardiologia.

Si raccomanda di presentarsi a digiuno per la misurazione della glicemia. Oltre alla clinica mobile, ci saranno anche gazebo informativi, dove i professionisti sanitari sono a disposizione dei cittadini per fornire ogni utile informazione sulle buone pratiche per uno stile di vita corretto, per la salute del cuore. Saranno anche mostrate le tecniche di primo soccorso, per la rianimazione cardiopolmonare e dimostrazioni dell’ uso del defibrillatore a cura di Anpas e Progetto Vita.In allegato la clinica mobile in altre tappe precedenti della manifestazione “Tieni in forma il tuo cuore”.