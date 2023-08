Tifone in arrivo in Corea, sgomberati dal campo base anche gli scout piacentini: tra loro l’assessore Brianzi

Anche scout piacentini tra quelli sgomberati in Corea, in vista del violento tifone che dovrebbe abbattersi sul paese nei prossimi giorni. Sono infatti numerosi i giovani concittadini che stanno partecipando al raduno mondiale, tra loro anche l’assessore alle Politiche Giovanili, Francesco Brianzi, che appunto è caposcout.

“La partenza non si terrà in un clima di emergenza, ma in anticipo, proprio per consentire di svolgere serenamente queste operazioni con l’attenzione e i tempi necessari a garantire una uscita ordinata dal campo. I membri del Contingente italiano verranno trasferiti presso siti al chiuso, con servizi igienici e fornitura di pasti”. E’ quanto scrive Brianzi sul proprio profilo Facebook, riportando una nota della direzione dell’evento.

Continuano dunque i problemi al Jamboree, il raduno mondiale degli scout in Corea del Sud. Nei primi giorni del raduno scout si sono registrate temperature intorno ai 38 gradi e molti ragazzi sono stati soccorsi dai medici. Ora però le associazioni scout e il governo coreano si trovano a gestire una situazione ancora più critica: nei prossimi giorni, infatti, un tifone tropicale si abbatterà proprio nel luogo in cui si sta svolgendo il 25esimo Jamboree. Il servizio meteorologico sudcoreano ha previsto l’arrivo di un potente tifone che colpirà nei prossimi giorni anche i luoghi dove si sta svolgendo l’evento. Il governo di Seul ha quindi deciso di fare evacuare tutti i partecipanti dell’evento.

Choi Chang-haeng, responsabile dell’organizzazione del campo scout, ha detto che tutti i partecipanti verranno evacuati in 340 luoghi allestiti appositamente nelle regioni vicine a Buan. In particolare, il contingente italiano verrà trasferito nei pressi di Seoul, la capitale.