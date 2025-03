Tir sbanda e rovescia il carico di ghiaia. Per questo motivo la polizia locale dell’Unione Valnure Valchero ha chiuso temporaneamente la strada provinciale 6 Bis in località Bellaria di Ciriano di Carpaneto. Si prevede di riaprire la carreggiata nell’arco di un paio d’ore, ma per ora quel tratto di strada da Ciriano verso Vigolo Marchese è interrotta.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy