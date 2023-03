Tir perde il controllo in autostrada a Fiorenzuola e si schianta contro il pilone di un cavalcavia – FOTO

Poteva avere conseguenze certamente più gravi il tremendo schianto avvenuto ieri sera lungo l’autostrada A1. E invece, fortunatamente, il conducente del tir ha riportato solo qualche botta di lieve entità. L’uomo stava viaggiando lungo l’autostrada in direzione di Bologna quando, per motivi da chiarire, all’altezza di Fiorenzuola, ha iniziato a perdere il controllo del mezzo.

Dopo aver sbandato si è schiantato contro il pilone di un cavalcavia per poi terminare la corsa contro il guardrail centrale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco da Piacenza che hanno aiutato l’uomo a lasciare l’abitacolo per poi affidarlo alle cure del 118. I sanitari lo hanno trasportato al pronto soccorso per accertamenti e per medicare le seppur modeste ferite riportate. I pompieri poi hanno lavorato a lungo per mettere in sicurezza il tir. Sul posto anche la polizia stradale di Guardamiglio per i rilievi del caso.