Volley, Serie B2 – Il Fumara Everest ancora in scena a Gossolengo: sabato la sfida con Polriva Suzzara

Seconda sfida casalinga per il Fumara Everest che sabato (partita al via alle 20:30) attende le mantovane del Polriva Suzzara. Dopo la difficile gara con l’Interclays Itarca Arbor, terza forza del girone, che ha saputo rendere difficile il gioco alle biancoblu con ottime percentuali in difesa, il MioVolley affronta una formazione impegnata nella corsa salvezza.

Le prossime avversarie della squadra di coach Mazzola arrivano dalla vittoria per 3-2 nel derby mantovano con Rivalta, la terza gara condotta al tiebreak nelle ultime quattro giocate. Qualche variazione è arrivata dal mercato di gennaio per cercare di restare in scia dell’Anderlini, attualmente decima. Le due bande Boso e Martinelli, mancine, sono le attaccanti di riferimento, abili nei colpi mani out: giocatrici che avevano già ben figurato nella sfida di andata dove il Fumara Everest riuscì a chiudere per 3-1.

Una partita quindi nella quale mantenere sempre alta la concentrazione per inseguire quella che sarebbe la vittoria numero diciannove in campionato prima del doppio derby con Pallavolo San Giorgio (in trasferta) e Alsenese (in casa).