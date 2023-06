Kasey Lansdale e Frank Lisciandro si raccontano al Mercato Coperto di Campagna Amica

Grande attesa per l’agri-aperitivo letterario che si terrà alle 19 di questo venerdì 16 giugno al Mercato Coperto di Campagna Amica in via Farnesiana,17 a Piacenza. L’evento, nato dalla collaborazione tra Coldiretti Piacenza con Fedro Cooperativa e Nuova Editrice Berti, vedrà ospiti due artisti americani di fama internazionale. La texana Kasey Lansdale, una vita tra musica e letteratura e lo scrittore e giornalista Frank Lisciandro, noto soprattutto per le opere dedicate a Jim Morrison, al quale era legato da un’amicizia fraterna.

I due artisti si racconteranno al Mercato Coperto in occasione dell’evento “Fotografare. La musica, il tempo, la storia.” nell’ambito del festival Blues “Dal Mississippi al Po”.

Un appuntamento prestigioso che conferma come il Mercato Coperto di Campagna Amica – commenta il direttore di Coldiretti Piacenza Roberto Gallizioli – non sia solo il luogo del buon cibo di qualità attento all’ambiente e alla stagionalità, ma anche un luogo di incontro, aggregazione e cultura. Ringrazio gli organizzatori di questa rassegna che hanno colto il significato del Mercato Coperto, dove questi due importanti artisti potranno anche toccare con mano l’alta qualità dei prodotti Made in Italy che abbiamo l’orgoglio di rappresentare e che caratterizzano il nostro bellissimo territorio”.

Davide Rossi, Presidente Fedro Cooperativa afferma: “Siamo grati a Coldiretti Piacenza che ci supporta nella nostra attività di diffusione della musica e della letteratura di qualità. “Fare Cultura” per noi significa allargare gli orizzonti e permettere di coltivare nuove esperienze. Il mercato di Campagna Amica con i suoi frutti e prodotti d’eccellenza è un veicolo straordinario per trasferire la cultura italiana e in particolare quella del nostro meraviglioso territorio. Un connubio perfetto tra musica, parole e buon cibo, tra saperi e sapori. Ringraziamo di cuore Coldiretti Piacenza per averci ospitato e vi aspettiamo”.

Di seguito le bio dei due artisti:

KASEY LANSDALE

Figlia di Joe R. Lansdale, uno dei più popolari romanzieri americani contemporanei, è nata e cresciuta in Texas a hamburger, libri e rock’n’roll. Suo zio, John Lansdale, aveva registrato un 45 giri per una sussidiaria della mitica Sun Records di Sam Phillips a Memphis, nei tardi anni Cinquanta, e il Country & Western è sempre stato il suo pane quotidiano. Con due dischi prodotti a Nashville da John Carter Cash, figlio di Johnny Cash e June Carter, Kasey si muove tra musica e letteratura. Non aprite quella morta (Einaudi) è una raccolta di racconti scritta a quattro mani con suo padre Joe, tra horror e thriller.

FRANK LISCIANDRO

Scrittore e giornalista musicale, Frank è noto principalmente per la sua attività di fotografo e videomaker. Ha realizzato numerosi reportage, film-documentari, le sue opere sono state esposte in tutto il mondo, sia in mostre personali che collettive. Originario di Brooklyn, ha completato gli studi in California, ed è proprio nella West Coast che è avvenuto l’incontro che maggiormente ha segnato la sua vita privata e professionale: quello con Jim Morrison. I due sono stati non soltanto amici fraterni, ma hanno anche dato vita ad un gran numero di progetti artistici. Frank Lisciandro ha documentato gli anni più belli della vita e della carriera di Jim Morrison, tra la California, il resto degli States e l’Europa. Suo, tra gli altri, il libro Jim Morrison. Una conversazione tra amici (Giulio Perrone Editore). Frank è il curatore della raccolta completa di scritti di Morrison, intitolata Jim Morrison. Poesie, diari, appunti e liriche (Rizzoli).

FEDRO COOPERATIVA

Fedro è una cooperativa sociale che organizza eventi culturali con l’obiettivo principale di incentivare la crescita culturale, la socializzazione, l’integrazione sociale attraverso due strumenti: la musica dal vivo, in particolare la musica blues, come portatrice di culture lontane nel tempo e nello spazio, e incontri letterari nazionali/internazionali che siano alla portata di tutte le fasce sociali e culturali.

www.fedrocooperativa.com

Video su YouTube: Fedro Cooperativa