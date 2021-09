Toni Capuozzo a Morfasso, ritirerà il premio “Testimone delle piccole comunità”

Confermato l’arrivo a Morfasso, il prossimo sabato, del giornalista e scrittore Toni Capuozzo.In questi giorni Capuozzo è spesso sui media nazionali in quanto grande conoscitore dell’Afghanistan al centro dell’attenzione mondiale per i grandi cambiamenti in atto che ci riguardano da molto vicino. E anche dell’attualità si parlerà durante l’incontro con il pubblico che si terrà alle 17.30 nel giardino dell’osteria Zia Valentina ma sarà anche l’occasione per parlare dei suoi ultimi 2 libri: “Lettere da un paese chiuso” e “Piccole patrie”.

Alle 20.30, poi, sempre in osteria si terrà la cena in suo onore durante la quale gli sarà consegnato il riconoscimento “Testimone delle piccole comunità”.

L’Italia è un Paese che vede 5.500 comuni (su circa 8.000) con meno di 5.000 residenti; comuni che occupano più della metà del territorio ma la cui popolazione totale è solo un quinto di quella italiana.

Nonostante questi numeri le piccole comunità (soprattutto quelle dislocate in collina e montagna) soffrono ancora oggi gravi disagi per la loro dimensione e collocazione geografica; comunità che vivono da sempre anche il grande senso di appartenenza e conoscono il coraggio e la voglia di restare sul luogo in cui si è nati, conservando con orgoglio le proprie radici.

Il riconoscimento quale “Testimone delle piccole comunità” nasce, quindi, quale segno di gratitudine verso coloro che – con la loro testimonianza concreta e diretta – hanno contribuito a dare voce a queste realtà per tutelarne la stessa sopravvivenza.

Non per nulla il premio è stato ideato dal team dell’Osteria Zia Valentina, una piccola impresa che rappresenta – con la precisa scelta di vita – il coraggio del ritorno alle radici anche per dare un pezzo di futuro alla comunità morfassina che ha già vissuto numeri da record nell’emigrazione del secolo scorso ma i cui abitanti si impegnano con tenacia per valorizzare il territorio con le sue peculiarità e le intramontabili tradizioni.