Afghanistan, anche a Piacenza manifestazione delle Donne in Nero: “La guerra diventi un tabù”.

“Vent’anni di guerra in Afghanistan, e gli occidentali se ne vanno lasciando il paese nel caos e le donne al burqa. Il nostro primo pensiero è che la guerra è sempre il problema, non la soluzione. Come avrebbero potuto essere spesi quei miliardi senza le armi e senza gli eserciti, per la popolazione civile, la pace e la libertà delle donne?”

Partendo da queste premesse, venerdì 3 settembre 2021 le Donne in Nero manifestano a Piacenza e in molte altre città d’Italia per chiedere che la guerra diventi un tabù, come l’incesto.