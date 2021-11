Torino controlla per tutti i 40 minuti: Assigeco Piacenza KO per la terza gara consecutiva (82-73)

Ennesima vittoria per la Reale Mutua Torino che, in un Pala Gianni Asti da quasi 1400 spettatori, supera l’Assigeco Piacenza con una prestazione convincente. I gialloblù controllano il match per tutti i 40’, mandando ben cinque giocatori in doppia cifra. In casa biancorossoblù invece, oltre ad un ottimo Cesana da 16 punti, il solo Gabe Devoe riesce a raggiungere la doppia cifra (11 pts).

Per la banda di Salieri, dopo Monferrato e Pistoia, si tratta del terzo stop consecutivo.

Reale Mutua Basket Torino-UCC Assigeco Piacenza 82 – 73

(22-18, 14-13; 21-21, 25-21)

Torino: Fea 2, Raviola, Avino, Scott 12, Davis 11, Zugno 7, Oboe, Alibegovic 10, Landi 13, De Vico 7, Pagani 8, Toscano 11. All. Casalone, ass. Iacozza

Piacenza: Guariglia 7, Deri 8, Querci 2, Pascolo 8, Sabatini 7, Devoe 11, Gajic, Galmarini 6, Carr 8, Gherardini, Cesana 16. All.Salieri