Università Cattolica, torna il 2 dicembre a Piacenza l’Open Day

Una bussola per orientarsi nel mondo universitario. Ma anche un’occasione per individuare il corso di laurea “su misura” e in linea con le proprie aspirazioni. Torna anche a Piacenza l’Open day, la giornata di orientamento per conoscere da vicino i corsi di laurea triennale e a ciclo unico attivi nei due campus dell’Università Cattolica, dopo gli appuntamenti di Cremona, Milano e di Roma.

Venerdì 2 dicembre a Piacenza, sientrerà nel vivo dell’Open Day Unicatt:attraverso le testimonianze di docenti, tutor, studenti e professionisti laureati in Cattolica, saranno presentati i corsi di laurea di primo livello: a partire dalle 9 la facoltà di Economia e Giurisprudenzapresenterà in Auditorium Mazzocchi il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (Doppia Laurea Diritto e Economia 5+1),cui farà seguito, alle 9.45 l’illustrazione deicorsi di laurea triennale in Economia aziendale e Programma internazionale di studio Double Degree e, dalle 11 la presentazione delcorso di laurea triennale in Management per la sostenibilità

Sempre dalle ore 9, ma questa volta in Sala Piana,la Facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali illustrerài corsi di laurea triennali in Scienze e tecnologie alimentari, Scienze e tecnologie agrarie e Food production management, percorso, quest’ultimo, interamente erogato in lingua inglese.

Infine, dalle ore 11 alle 12.30, in Sala Convegni Piana, la Facoltà di Scienze della Formazione approfondirà i contenuti del corso di laurea triennale in Scienze dell’educazione e della formazione e del neonatocorso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria.

Durante tutta la mattinata saranno attivi desk informativi dei corsi di laurea per colloqui con tutor e studenti e desk per raccogliere informazioni sui servizi dedicati agli studenti dell’Università Cattolica; al welcome desk sarà possibile iscriversi alle visite guidate del campus.

L’obiettivo dell’Open Day è dare agli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori un primo assaggio della vita universitaria, accompagnandoli nella visita ai campus, alle aule, agli istituti, ai laboratori, e in tutti gli spazi che caratterizzeranno la loro vita da studenti universitari, per metterli nelle condizioni di incominciare a respirare l’aria di università e di iniziare a prendere dimestichezza con quei luoghi in cui la futura matricola trascorrerà il suo tempo per i successivi tre o cinque anni.

Per info e prenotazioni: www.unicatt.it