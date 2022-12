“Sostenere le madri per difendere la vita”, al via la campagna di sensibilizzazione dei Giuristi Cattolici – VIDEO

Da oggi 1° dicembre 2022 parte la campagna ‘Amiamo la vita’ promossa dai Giuristi Cattolici di Piacenza. La campagna prevede la affissione, per tutto il mese di dicembre, di 160 manifesti nella città di Piacenza, una clip video visibile sul canale YouTube della UGCI Piacenza, ed altre iniziative, che saranno rese note, finalizzate alla diffusione dei manifesti, del video e soprattutto del messaggio.

LA NOTA DEI GIURISTI CATTOLICI

La campagna pro-vita ‘Amiamo la vita’ parte dal presupposto che, come dice Sant’Agostino, noi seguiamo ciò che ci attrae, e dal convincimento che i messaggi colpevolizzanti non aiutino realmente le madri (tali dal concepimento) in difficoltà.

In questo senso presentiamo alla donna la vocazione che riteniamo più alta ed il frutto più bello che essa possa dare: il figlio, con un messaggio di esortazione e di incoraggiamento rivoltole dal suo bambino.

Nello stesso tempo invochiamo la attivazione delle misure che lo Stato ha il dovere di predisporre per la tutela della maternità e della vita nascente secondo il dettato costituzionale (art. 31) e della stessa legge 194/78 (articoli 1 e 5).

La UGCI non vuole in alcun modo suscitare dibattiti ideologici, il messaggio è rivolto a tutte le donne e, soprattutto, a tutte le madri gestanti, comunque la pensino, sollecitandone la dignità e l’orgoglio, perché la natura e l’istinto parlano al loro cuore con un linguaggio interiore chiaro ed irresistibile, e le conseguenze soprattutto psicologiche dell’aborto, spesso colpevolmente sottaciute, sono molto pesanti.

Crediamo che per difendere la vita umana nascente occorra difendere e sostenere prima di tutto la madre.

Rivolgiamo quindi un appello alle Istituzioni, alle Parrocchie, alle Associazioni ed a tutti coloro che condividano il messaggio alla sua massima diffusione, assieme ai materiali che lo portano.

I manifesti sono ottenibili con rimborso delle spese di stampa e nel formato che sarà indicato sul sito della UGCI Piacenza www.giuristicattolicipiacentini.it con richiesta da inviare alla email info@giuristicattolicipiacentini.it.