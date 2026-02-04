Parrucche per le pazienti oncologiche, torna il progetto “Love is in the Hair”

Prosegue il percorso solidale di “Love is in the Hair – Il dono che ridona sorriso”, il progetto promosso da CNA Piacenza, Avis Provinciale Piacenza e AMOP – Associazione Malato Oncologico Piacentino per sostenere le persone in cura oncologica attraverso la donazione di parrucche realizzate con capelli veri.

L’iniziativa si svolge nel giorno in cui si celebra la Giornata mondiale contro il cancro, ricorrenza dedicata a sensibilizzare la popolazione non solo sui problemi legati alle malattie tumorali, ma anche sulle corrette pratiche di prevenzione e sull’importanza di sostenere chi affronta il percorso di cura.

Nella giornata di oggi, presso la sede di Avis Provinciale Piacenza in via Nino Bixio 2, si è svolta la cerimonia di consegna di una parrucca, acquistata da Avis grazie al contributo di CNA Piacenza e con il coinvolgimento di AMOP. La nuova donazione si aggiunge alle parrucche già consegnate lo scorso anno, a conferma di una collaborazione stabile che unisce mondo associativo e realtà economiche del territorio in un gesto concreto di vicinanza.

Il progetto nasce dalla convinzione che, nei momenti di fragilità, la cura della persona e dell’immagine possano diventare un sostegno prezioso. La perdita dei capelli rappresenta infatti uno degli aspetti più delicati del percorso terapeutico: poter indossare una parrucca di qualità significa ritrovare sicurezza, tutelare la propria privacy e affrontare le cure con maggiore serenità.

“Love is in the Hair” si fonda sui capelli donati e raccolti da parrucchieri di Piacenza e provincia, all’interno della rete promossa da Avis Emilia-Romagna in collaborazione con Tricostarc ETS. I capelli vengono trasformati in parrucche destinate a pazienti segnalati dalle associazioni operanti in ambito oncologico e dermatologico, in particolare giovani e giovanissimi. Dopo l’utilizzo, le parrucche possono essere sanificate e donate nuovamente, dando vita a un autentico circolo virtuoso di solidarietà.

A sottolineare il valore umano e sociale dell’iniziativa è Laura Bocciarelli, vicepresidente di Avis Provinciale Piacenza, che ha evidenziato come il progetto vada oltre il gesto materiale per diventare un autentico sostegno alla persona:

“La donazione di una parrucca non è solo un atto materiale ma un sostegno concreto, un supporto che cura non solo l’aspetto estetico ma anche quello psicologico, un messaggio di vicinanza a chi affronta un momento difficile della propria vita; la sinergia tra Avis, CNA e Amop è la testimonianza di una rete di solidarietà che, per Avis, non si ferma alla donazione di sangue o plasma ma che guarda al benessere integrale della persona. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito a questo progetto: quando le realtà associative collaborano, il beneficio per la comunità si moltiplica”.

A confermare l’impegno di CNA Piacenza in un progetto che unisce cura della persona e solidarietà è la Presidente Cristiana Crenna, che ha sottolineato il valore umano e sociale dell’iniziativa:

“Per CNA Piacenza la cura della persona è da sempre al centro: non solo come attenzione all’immagine, ma come rispetto della dignità e del benessere di chi sta affrontando un momento delicato come la malattia. Con “Love is in the Hair” vogliamo trasformare un gesto semplice in un sostegno concreto, capace di restituire serenità e un sorriso. La donazione di una parrucca di capelli veri significa offrire alle pazienti oncologiche uno strumento di qualità per ritrovare sicurezza, tutelare la propria privacy e affrontare le cure con maggiore forza. Per questo ci siamo fatti promotori dell’adesione dei nostri saloni di acconciatura al progetto, coinvolgendo la nostra rete territoriale nei tagli solidali e nella raccolta”.

A portare la voce delle pazienti è Romina Piergiorgi di AMOP – Associazione Malato Oncologico Piacentino, che ha raccontato l’impatto concreto del progetto nella vita di chi affronta le cure:

“L’iniziativa delle parrucche di capelli naturali sta riscuotendo un enorme successo: al momento tutte le parrucche disponibili sono state assegnate. Le pazienti, grazie al vostro dono, possono ritrovare la propria immagine e sentirsi belle: una paziente provandola e guardandosi allo specchio ha esclamato “Grazie! Sono ancora io!”.

“La parrucca in capelli veri, infatti, permette di guardarsi allo specchio e riconoscersi, riducendo il senso di estraneità e lo smarrimento causati dalla calvizie (alopecia); indossare una parrucca naturale può far sentire la persona meno malata, consentendo di mantenere una parvenza di normalità nelle relazioni sociali e lavorative. Le parrucche sono uno strumento terapeutico fondamentale per contrastare il trauma della perdita dei capelli, aiutando a riappropriarsi della propria immagine, dignità e autostima durante le cure”.

“Offrono un filtro rispetto alla malattia, riducendo l’ansia sociale e lo stress emotivo, migliorando così la qualità della vita. La naturalezza del capello vero, che riproduce fedelmente quello delle nostre pazienti, consente loro di mantenere una vita sociale attiva, di non essere sottoposte a sguardi indiscreti, di mantenere un aspetto gradevole e sano durante il percorso di cura”.

Sostenere “Love is in the Hair” significa trasformare un aiuto materiale in un gesto di autentica vicinanza umana, dimostrando che la solidarietà è fatta di azioni concrete e condivise.

Per conoscere i requisiti per la donazione dei capelli e l’elenco delle sedi e dei parrucchieri aderenti è possibile consultare:

https://avisemiliaromagna.it/love-is-in-the-hair-sedi-avis-e-parrucchieri-aderenti/

Erano presenti all’iniziativa:

Cristiana Crenna Presidente CNA

Enrica Gambazza Direttrice CNA

Romina Piergiorgi Amop

Laura Bocciarelli vicepresidente Avis Provinciale Piacenza

Mary Cordani Amop

Claudia Gregori Amop

Daniela Gregori segretaria Avis Provinciale Piacenza

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy