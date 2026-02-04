In Uganda con Africa Mission, posticipate al 28 febbraio le domande di partecipazione a “Vieni, vedi… cambia”

È posticipato al 28 febbraio il termine per presentare domanda per partecipare a “Vieni, vedi… cambia”, il progetto che Africa Mission Cooperazione e Sviluppo promuove per il secondo anno destinandolo a tutti i giovani di Piacenza dai 18 ai 30 anni, ma anche agli studenti e ai neolaureati dell’Università Cattolica del Sacro Cuore – sede di Piacenza grazie alla preziosa collaborazione con la Fondazione di Piacenza e Vigevano.
DI COSA SI TRATTA?
Un’esperienza di cooperazione e solidarietà internazionale della durata di tre settimane nel periodo estivo (indicativamente luglio/agosto 2026 da definire con i partecipanti) per vedere da vicino i diversi progetti avviati da Africa Mission Cooperazione e Sviluppo in Uganda in 54 anni di attività. I partecipanti avranno la possibilità di visitare e soggiornare nelle sedi del Movimento (Kampala, Moroto e Alito) e conoscere le attività realizzate: dai corsi professionali proposti ai giovani all’accoglienza dei rifugiati, dalla perforazione dei pozzi al sostegno di ragazzi e studenti nella scuola e con le iniziative proposte al Centro Giovani, fino all’impegno per le donne e i bambini di strada.
COME PARTECIPARE?
Per iscriversi occorre inviare all’indirizzo betta.areauganda@coopsviluppo.org una mail allegando una lettera di motivazione e indicando i dati anagrafici. Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 28 febbraio 2026 e non più entro il 15.
Grazie al contributo della Fondazione di Piacenza e Vigevano, i partecipanti al progetto potranno aderire con una limitazione delle spese.
PREPARATI A PARTIRE
Prima del viaggio, Africa Mission Cooperazione e Sviluppo organizzerà alcuni incontri preparatori nella sede di via Martelli 6 per informare i partecipanti sui contesti che si visiteranno e su alcune note pratiche di viaggio (per aderire: betta.areauganda@coopsviluppo.org). Al rientro, verranno organizzati in autunno alcuni incontri di “restituzione” in università, scuole, parrocchie per raccontare quanto visto e imparato e condividere l’esperienza.
PER INFORMARSI
Per avere maggiori informazioni, è possibile visitare il sito www.africamission.org oppure inviare un whatsapp al numero 3206711188.