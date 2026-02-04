“Folle di natura”, per le vie del centro un carnevale amico dell’ambiente: domenica 15 febbraio

Sarà un Carnevale amico dell’ambiente, incentrato sul valore del recupero e del riciclo, dal sapore vintage e a suon di musica: si è presentato così, l’evento “Folle di Natura” che domenica 15 febbraio animerà il centro storico di Piacenza, con ritrovo alle 14 in piazza Cavalli da dove partirà, alle 14.30, il corteo in maschera guidato dalla Banda Ponchielli e, nella fase iniziale, dai giovani strumentisti dell’Orchestra Cinque Quarti, i cui 50 elementi offriranno un piccolo concerto a tutti i partecipanti dalle 14.20, sotto i portici di Palazzo Gotico.

Una festa aperta a tutti i cittadini e le famiglie, esito felice della collaborazione tra Amministrazione comunale e associazione Quartiere Roma, con direzione artistica affidata a Corona Events e l’adesione di diverse realtà scolastiche del territorio: le sezioni di infanzia e primaria dell’Alberoni, le primarie Giordani, Taverna e De Gasperi, il liceo artistico Cassinari, gli enti di formazione professionale Don Orione e Tutor. Fondamentale, come è stato ricordato nel corso della conferenza stampa tenutasi questa mattina in Municipio il sostegno di Iren e l’impegno dei partner tecnici: Centro per le Famiglie, Spazio 4, Rathaus, VeloLento, Ciclofficina Pignone, Stampone.

“Un gioco di squadra – ha rimarcato l’assessore agli Eventi Simone Fornasari, affiancato dai colleghi Serena Groppelli, Francesco Brianzi e Mario Dadati – che rappresenta da sempre la cifra di questa Giunta e che nel caso specifico ci ha consentito in breve tempo, grazie alla disponibilità e all’entusiasmo di tutti i settori e le realtà coinvolte, a cominciare da Quartiere Roma, Corona Events e con il contributo di Iren, di offrire alla città un appuntamento di grande richiamo nel cuore del centro storico non solo per i più piccoli, protagonisti indiscussi del Carnevale, ma per l’intera comunità piacentina”.

Da piazza Cavalli, la parata in maschera attraverserà via XX Settembre, piazza Duomo, via Legnano e via Roma per raggiungere i Giardini Merluzzo, fulcro della festa dove potranno sfilare e sfoggiare il proprio travestimento tutti i bambini. Elemento portante del corteo anche un carro speciale, ecologico e rigorosamente frutto di un lavoro di recupero di materiali dismessi a cura di Ciclofficina Pignone, Des Tacum e liceo Cassinari: la “nave dei folli” che ha ispirato anche la locandina del Carnevale realizzata dalla studentessa dell’Endofap Don Orione Melany Rordriguez.

“La sostenibilità – ha sottolineato l’assessora all’Ambiente Serena Groppelli – è la chiave di questo evento, che per il 2026 lanciamo con l’edizione zero, traendo ispirazione anche dalle feste di Carnevale che Quartiere Roma ha organizzato negli anni, valorizzando in particolar modo il tema del riciclo e del riutilizzo di abiti, tessuti, oggetti dismessi che in questa ricorrenza possono tornare a nuova vita con creatività, riducendo gli sprechi. Un filo conduttore seguito anche per la realizzazione di un carro al 100% eco-friendly”.

“Un tema, quello dell’attenzione all’ambiente – ha ribadito l’assessore alle Politiche Educative Mario Dadati – che è sempre più centrale anche nell’attività delle scuole, che siamo felici abbiano aderito così numerose insieme all’orchestra Cinque Quarti”. Parole cui fanno eco quelle dell’assessore alle Politiche Giovanili Francesco Brianzi, nell’evidenziare che “il Carnevale è un mosaico di tante tessere, proprio come il Quartiere Roma è, nella nostra città, il simbolo di una realtà composita e multiculturale. Allo stesso modo, per organizzare questa festa si sono unite competenze, esperienze e attività diverse, valorizzando anche il talento delle ragazze e dei ragazzi del liceo Cassinari e degli enti di formazione Tutor e Don Orione”.

Un corteo alternativo, a due ruote e dalla forte connotazione vintage, partirà sempre da piazza Cavalli alle 14.30 ma raggiungerà piazza Duomo – dove si ricongiungerà con la parata principale – pedalando lungo Corso Vittorio Emanuele, Stradone Farnese e via Torta. E’ la proposta di VeloLento, i cui rappresentanti saranno a loro volta in maschera e utilizzeranno, per l’occasione, le affascinanti biciclette d’epoca che la loro cura tutela dall’usura del tempo. L’associazione mette a disposizione alcune biciclette anche per chi fosse interessato, meglio se con un travestimento ispirato al passato, a partecipare alla pedalata: per richieste di adesione e informazioni, velolento@gmail.com o 349-7026894.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy