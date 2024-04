Torna la Scuola Genitori di Piacenza con tre incontri, il primo il 5 aprile: ruolo dei genitori nell’educazione sessuale dei figli

Torna la Scuola Genitori di Piacenza con tre incontri dedicati a sessualità, alle emozioni e sull’importanza dei sensi e del movimento nel percorso di crescita. Il primo incontro, in programma il 5 aprile alle ore 20.45 a Piacenza alla scuola Dante Carducci (Via Camillo Piatti, 9) , sarà tenuto da Daniele Novara e verterà sul ruolo dei genitori nell’educazione sessuale dei figli.

Daniele Novara, pedagogista e Direttore del CPP

“I bambini e i ragazzi sono tempestati da immagini e da richiami che fanno più o meno esplicitamente riferimento alla sessualità. In tv, nei cartelloni e negli spot pubblicitari, sul web sono tante le allusioni che li spingono verso la precocità, ma troppo spesso l’argomento sesso è un tabù ancora difficile da scardinare. In famiglia c’è ancora tanto imbarazzo e la maggior parte delle volte i genitori non sono pronti a dare risposte alle domande che i figli fanno“.

Da questa considerazione è nata la volontà di aprire questo nuovo ciclo di incontri proprio con una tematica che difficilmente viene trattata come meriterebbe.

“Ai genitori è chiesto di intervenire, di educare alla sessualità senza colpevolizzare e senza anticipare i tempi” conclude Novara “È importante creare un percorso che, partendo dal pudore, sappia offrire ai figli non solo strumenti di conoscenza teorica ma una misura emotiva e affettiva che dia senso all’incontro sessuale e alla sua ricchezza“.

L’incontro, gratuito, si svolgerà presso la Scuola Secondaria Primo Grado Dante Carducci Piacenza, Via Camillo Piatti 9.

I successivi incontri si svolgeranno il 9 e il 29 maggio

Il primo, dal titolo “Ho un vulcano nella pancia” sarà tenuto da Marta Veriglia e verterà sulla gestione delle emozioni dei bambini mentre Laura Beltrami parlerà della crescita del bambino attraverso i sensi e il movimento durante “l’intelligenza delle mani”.

Il programma.