Educazione sessuale, Daniele Novara: “I giovani si affidano ai siti pornografici, serve un cambiamento” – AUDIO

Educazione sessuale, Daniele Novara: “I giovani si affidano ai siti pornografici, serve un cambiamento siamo in emergenza”. A dirlo è il noto pedagogista, e direttore del Cpp, che sarà protagonista del primo incontro della Scuola Genitori di Piacenza, in programma venerdì 5 aprile dalle 20.45 alla scuola Dante Carducci. Il titolo dell’iniziativa, a ingresso gratuito, è “Educare alla sessualità per crescere nel rispetto”. I prossimi appuntamenti della Scuola Genitori di Piacenza sono fissati per il 9 e il 29 maggio.

E’ un tema molto importante – spiega Novara – su cui l’Italia soffre delle carenze storiche che vanno assolutamente risolte. In particolare perché siamo dentro a una vera e propria emergenza in quanto l’educazione sessuale ai nostri giovani la fanno sui siti pornografici. Questo non va bene perché sono siti misogini che offrono una visione della sessualità di tipo meccanico. Una situazione che non aiuta i ragazzi a costruire un’immagine di se stessi e degli altri in modo adeguato.

Cosa può fare la famiglia?

Ha la necessità di seguire le tappe. Nella serata del 5 aprile della Scuola Genitori spiegherò con novizia anche di particolari scientifici, quali sono queste fasi nella crescita della sessualità dei nostri bimbi. Perché pensare che la sessualità nasca quando ci sono i primi segnali espliciti è banale, un equivoci. I piccoli vivono nella sessualità, ma a loro modo. Mi concentrerò molto nel rapporto sul rapporto tra scuola e famiglie. L’Italia, a oggi, praticamente è l’unico paese che europeo che non ha una legge sull’educazione sessuale a scuola. Una gravissima lacuna.

Dagli ultimi sondaggi emerge che la grande maggioranza di studenti vorrebbe trattare a scuola questo tema

La scuola è legata ai processi di apprendimento. Si va a scuola per imparare, anche a vivere. E la sessualità è alla base della vita stessa.