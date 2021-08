Tragica caduta in moto a San Rocco: muore una 47enne residente a Piacenza, grave il marito

Tragica caduta nella notte a San Rocco al Porto, muore una donna di 47 anni, residente a Piacenza, Adriana Monno. I fatti sono accaduti questa notte.

La donna stava viaggiando in sella a una moto insieme al marito di 51 anni. I due stavano percorrendo una via interna al centro abitato quando, per motivi da chiarire, hanno perso il controllo del mezzo.

La caduta è stata violentissima e la donna ha perso la vita. Non sarebbero gravi invece le condizioni dell’uom

Gravi le condizioni del marito, condotto in eliambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Pavia. La donna lascia la figlia di 16 anni.