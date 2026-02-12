Una targa e un albero per ricordare il funzionario di polizia Giovanni Palatucci: “Le sue parole restano vive”

Questa mattina a Carpaneto Piacentino, all’interno del giardino di Piazzale Caduti presso il polo scolastico, alla presenza del Sig. Prefetto Dr.ssa Patrizia Palmisani, del Sig. Questore Dr. Gianpaolo Bonafini, del sindaco di Carpaneto Piacentino Andrea Arfani, del Cappellano della Polizia di Stato Padre Bernard Jalkh e delle autorità civili e militari, è stata scoperta una targa intitolata al funzionario di Polizia Giovanni Palatucci, già Questore di Fiume, Medaglia d’Oro al Merito Civile e riconosciuto “Giusto tra le Nazioni”.

All’iniziativa hanno partecipato anche diversi alunni delle scuole della cittadina, i quali hanno scoperto la targa commemorativa ed hanno piantumato un alberello di alloro, simbolo di protezione e buon auspicio, perché possano anche loro intraprendere un cammino centrato sui valori della pace e della solidarietà.

Con l’occasione il Questore ha ricordato la figura di Giovanni Palatucci, uomo-eroe per scelta, che ha salvato migliaia di ebrei dai campi di concentramento.

“La Polizia significa vita, quella vita che serve ad aiutare il prossimo, la povera gente” queste furono le sue parole, pronunciate poco prima della deportazione nei campi di concentramento dove è morto in giovane età, e rimaste vive nella memoria e nella storia dell’Italia e della Polizia di Stato, messaggio da tramandare ai più giovani, celebrandolo ogni anno con rinnovata ammirazione.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy