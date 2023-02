Tragico schianto frontale sulla via Emilia Pavese nei pressi di Rottofreno, muore un ragazzo di 28 anni

Tragico schianto frontale, muore un ragazzo di 28 anni. Il drammatico incidente è avvenuto nel pomeriggio in località Cattagnina, frazione di Rottofreno, lungo la via Emilia Pavese. L’esatta dinamica è ancora al vaglio della polizia locale, quel che pare certo è che le due vetture si siano scontrate frontalmente mentre provenivano da direzioni opposte. Il giovane stava viaggiando al volante di un’Alfa Romeo GT quando ha impattato contro un SUV condotto da una donna.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, la polizia locale, la polizia stradale e i vigili del fuoco. I pompieri hanno liberato dall’abitacolo accartocciato la donna alla guida del SUV per poi affidarla alle cure dei sanitari che l’hanno condotta al pronto soccorso: le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita. Nulla da fare, invece, per il 28enne deceduto sul colpo. Il tratto di strada interessato dall’incidente è al momento chiuso al traffico.