La Gas Sales Piacenza presenta i camp estivi: in montagna a Sestriere, al mare a Lignano Sabbiadoro

Gas Sales Piacenza è lieta di presentare per l’estate 2023 due camp estivi. L’estate biancorossa sarà ricca di divertimento, due i camp previsti per i ragazzi e ragazze dagli 8 ai 19 anni che vogliono trascorrere le proprie vacanze immersi nella natura, giocando a pallavolo! Sarà l’occasione per giovani pallavolisti e pallavoliste per immergersi a 360° nel mondo del volley e del beach volley.

Grazie alla direzione tecnica degli allenatori professionisti di Gas Sales Bluenergy Volley sarà la crescita tecnico-tattica l’obiettivo primario del camp, senza dimenticare l’aspetto ludico della vacanza.

La giornata tipo sarà articolata in fasi dedicate alla tattica di gara e alla tecnica individuale, alternate da una visita di alcuni atleti della prima squadra e da momenti di svago all’aria aperta.

Per entrambi i camp i due ragazzi che si distingueranno maggiormente avranno la possibilità di allenarsi agli inizi di settembre con il settore giovanile di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza.

Dove

Il “Summit Volley Camp” di Sestriere è riservato a tutti i ragazzi e ragazze dagli otto ai diciotto anni.

Il “Summer Camp Alta Qualificazione” di Lignano Sabbiadoro è riservato a tutti i ragazzi e ragazze dai 14 ai 19 anni.

Quando?

Il “Summit Volley Camp” del Sestriere si terrà dal 25 giugno al primo luglio

Il “Summer Camp Alta Qualificazione” di Lignano Sabbiadoro si terrà dal 8 al 14 luglio.

Quanto costa?

Il costo di entrambi i camp è di 590 euro a partecipante più eventuale quota di iscrizione. E’ esclusa la quota trasporto ancora da stabilire a seconda del numero degli iscritti.

Per tutte le informazioni scrivere a giovanili@youenergyvolley.it o recarsi presso l’Ufficio di Via Borghetto 52 a Piacenza o sulle landing page http://summitvolleycamp.gassalespiacenza.it/ e http://summercamp.gassalespiacenza.it/.

La giornata tipo

Per il “Summit Camp” del Sestriere:

8,00 colazione

colazione 8,30 partenza primo gruppo (gruppi A-B)

partenza primo gruppo (gruppi A-B) 9,00 inizio allenamento su 3 campi fino alle 10,45 poi animazione

inizio allenamento su 3 campi fino alle 10,45 poi animazione 10,45 inizio allenamento secondi gruppi (C-D) che post colazione han fatto animazione su 3 campi fino alle 12,30

inizio allenamento secondi gruppi (C-D) che post colazione han fatto animazione su 3 campi fino alle 12,30 13,00 pranzo

pranzo Silenzio

14,30 animazione

animazione 15,15 partenza gruppi A-B

partenza gruppi A-B 15,45 allenamento su 3 campi, prima parte per ruoli, fino alle 17,30

allenamento su 3 campi, prima parte per ruoli, fino alle 17,30 17,30 allenamento gruppo C-D su 3 campi fino alle 19,15

allenamento gruppo C-D su 3 campi fino alle 19,15 20,00 cena

cena 21,00 serata a tema curata dall’animazione, giochi di gruppo, scenette, canti….

A metà settimana uscita/passeggiata in baita o rifugio

Prevista una serata per visitare il Paese.

ALLENATORI PRESENTI: Renato Barbon, Massimo Piazzi.

Per il “Summer Camp Alta Qualificazione” di Lignano Sabbiadoro:

7,45 colazione

colazione In base alla disponibilità palazzetto orari vanno definiti di giorno in giorno

Chi non va in palestra va alla spiaggia e fa beach o relax o giochi con animazione

13,00 pranzo

pranzo Silenzio o giochi di gruppo

15,00 partenza gruppi per palazzetto o spiaggia, i gruppi si alternano

partenza gruppi per palazzetto o spiaggia, i gruppi si alternano 19,45 cena

cena 21,00 serata organizzata da animazione

Una serata dedicata a visitare Lignano Sabbiadoro

Previste una o due uscite ad Acquagiò (piscine e scivoli)

ALLENATORI PRESENTI: Stefano Gatti, Martina Dell’Orto.