Tragico schianto tra Borgonovo e Pianello, conducente del furgone indagato per omicidio stradale: analisi sulla dinamica

E’ indagato per omicidio stradale il conducente del furgone contro il quale ha impattato Kaizer Alizoti, perdendo la vita. Il ragazzo di 20 anni, di origini albanesi, stava viaggiando in sella al suo scooter lungo la Provinciale che collega Borgonovo a Pianello quando, in prossimità di una curva all’altezza di Castelnovo, si è verificato lo schianto contro il furgone. L’impatto non ha lasciato scampo al giovane, illeso il conducente del furgone: per lui è scattata l’indagine per omicidio stradale, atto dovuto in questi casi.