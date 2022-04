Piacenza Baseball, i risultati del settore giovanile: una vittoria e due sconfitte all’esordio

Il turno che segnava l’inizio dei campionati giovanili è stato contraddistinto dalla vittoria dell’U12 e dalle sconfitte di U14 e U15 in casa Piacenza Baseball. A gioire come detto i più giovani che sul neutro di Colorno hanno battuto 18-11 il Collecchio dopo essere rimasti in vantaggio per tutte e sei le riprese giocate. Da rimarcare i due fuoricampi interni firmati da Mattia Agosti ed Enrico Bertonazzi.

PIACENZA 2-4-0-4-4-4 18

COLLECCHIO 1-0-0-2-4-4 11

Formazione: Ozzola, Milani, Agosti, Bertonazzi E., Achilli L. Ferrari (Bertonazzi A.), Chavarria, Mendoza, Piana F. (Visigalli).

Niente da fare per l’U14 a Parma sul diamante della Crocetta. Risultato mai in dubbio e parziale recupero biancorossi solo nell’ultimo attacco.

PIACENZA 0-0-1-0-0-0-4 5

CROCETTA 1-1-3-0-0-5-R 10

Formazione: Pucci (Pancini), Agosti, D’Auria, Achilli, Riviera, Travaini, Esposito, Bertolini, Davoli.

Più sfortunata invece l’U15 che nonostante un gran recupero doveva arrendersi, al De Benedetti, al Sala Baganza per 10-8.

SALA B. 0-0-3-5-1-0-1 10

PIACENZA 0-0-0-3-3-0-2 8

Dopo una pausa pasquale i campionati ritorneranno da sabato 23 aprile.