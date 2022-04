Travolge un pedone con l’auto e non si ferma a prestare soccorso, il conducente si presenta alla polizia locale

Aveva investito un pedone senza poi fermarsi a prestare soccorso. I fatti sono accaduti ieri pomeriggio a Pontedellolio. Un 42enne stava camminando in via Genova quando una vettura lo aveva colpito con lo specchietto gettandolo a terra. Il 42enne aveva battuto la testa contro l’asfalto e per lui si era reso necessario il trasporto al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Parma in eliambulanza. L’autista dell’auto, però, non si era fermato dopo l’impatto e aveva invece proseguito la propria corsa.

La polizia locale aveva avviato gli accertamenti del caso, partendo proprio dallo specchietto perso nell’impatto.

Questa mattina il conducente si è presentato spontaneamente alla polizia locale.