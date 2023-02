Senza permesso di soggiorno, senza patente e “fatto” di cocaina: travolge un pedone poi fugge, denunciato

Lo scorso 14 febbraio un automobilista aveva investito un pedone ed era fuggito senza prestare soccorso. Ebbene, al termine di rapide ricerche da parte dei carabinieri, il pirata della strada è stato denunciato dai carabinieri di Piacenza per lesioni personali stradali gravi o gravissime, guida in stato di alterazione derivante dall’uso di sostanze stupefacenti, fuga dopo incidente con danni a persone, omissione di soccorso ed inosservanza provvedimenti dell’autorità

Un pedone, infatti, che intorno alle 6:30 si stava recando a lavoro, era stato travolto da un’ Audi A1 mentre stava attraversando la strada in via Coppalati a Piacenza ed era stato soccorso e trasportato da personale sanitario del 118 presso l’ospedale di Piacenza – dove si trova tuttora ricoverato – non in pericolo di vita, ma in serie condizioni.

L’autovettura, quasi subito, era stata rintracciata dal Radiomobile di Piacenza in sosta presso una stazione di servizio in prossimità del luogo dell’investimento e il conducente, in forte stato di alterazione, aveva tentato di allontanarsi velocemente, ma i militari che erano già sul posto erano riusciti a fermalo e a bloccarlo faticosamente. Il giovane straniero di 24 anni, non regolare sul territorio nazionale, da subito aveva assunto un atteggiamento ostile e poco collaborativo. E’ stato condotto all’ospedale di Piacenza per essere sottoposto al test alcolemico e sull’uso di droghe, risultando positivo per uso di cocaina. Il giovane, così, è stato sanzionato per guida senza patente, invitato presso la Questura di Piacenza per regolarizzare la propria posizione sul territorio nazionale e denunciato all’Autorità Giudiziaria.