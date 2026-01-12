Volley – Gas Sales Piacenza, mercoledì biancorossi in campo a Milano: curiosità e statistiche

Gas Sales Piacenza torna in palestra oggi pomeriggio per preparare la sfida con l’Allianz Milano in programma mercoledì 14 gennaio (ore 19.30) all’Allianz Cloud di Milano e valida per la sedicesima giornata, quinta di ritorno, del campionato di SuperLega Credem Banca.

Sfida numero ventiquattro quella in arrivo contro la formazione milanese. Sono ventitré i precedenti tra le due squadre in Regular Season, Del Monte Coppa Italia, Play Off Scudetto e Play Off 5° Posto.

Il bilancio nei ventitré precedenti tra le due squadre è a favore di Gas Sales Piacenza che ha vinto quindici gare mentre Milano se ne è aggiudicata otto: dodici volte le due squadre si sono affrontate in Regular Season con nove vittorie per i biancorossi e tre per i meneghini, due volte nei Play Off 5° Posto con una vittoria per parte, una volta nella Del Monte Coppa Italia con vittoria di Milano, tre volte nei Play Off 3° posto con tre vittorie di Piacenza e cinque volte nei Play Off Scudetto con due vittorie per Piacenza e tre per Milano.

Nella gara di andata al PalabancaSport si è imposta Piacenza per 3-1 (28-26, 14-25, 25-17, 25-18).

Il match con il punteggio più alto tra le due squadre è quello giocato nella stagione 2023-2024: Gara 4 dei Quarti di Finale Play Off Scudetto Milano si impose al Palalido per 3-2 (28-30, 25-27, 25-23, 27-25, 15-6) e la partita registrò 231 punti globali.

Per quanto riguarda il set “più combattuto”, invece, si parla della stagione 2021-2022: terza giornata di ritorno, il primo parziale andò ai meneghini per 31-29. E un altro parziale terminò 31-29, questa volta a favore di Piacenza: Gara 3 dei Quarti di Finale Play Off Scudetto. Tre i set più agevoli: il primo è datato stagione 2020-2021, quarta giornata dei Play Off 5° Posto, al PalabancaSport Milano si impose nel terzo set per 25-14. Il secondo è datato stagione 2023-2024, Gara 2 dei Quarti di Finale Play Off Scudetto Piacenza si impose nel quarto set per 25-14. E il terzo nella gara di andata di questa stagione quando Milano al PalabancaSport ha vinto il secondo set per 25-14.

Ha preso il via, intanto, la prevendita dei biglietti per assistere alla gara con Yuasa Battery Grottazzolina che si giocherà al PalabancaSport domenica 18 gennaio (ore 18.00) e valida come diciassettesima giornata, sesta di ritorno, del campionato di SuperLega Credem Banca.

