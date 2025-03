Gruppo terrorista islamico spagnolo, arrestato 32enne pakistano: da anni viveva e lavorava a Piacenza

Operaio a Piacenza, potenziale terrorista in Spagna. Con queste motivazioni è finito in carcere un uomo di 32 anni di origini pakistane. Parliamo di un cittadino regolarmente residente in Italia, che da almeno quattro anni lavorava come operaio nella nostra provincia.

Eppure, secondo le istituzioni spagnole, nel 2024 avrebbe preso contatti con un gruppo estremista di religione islamica.

Un gruppo con base a Madrid. Per questo motivo la polizia iberica ha spiccato un mandato di arresto europeo che si è concretizzato nei giorni scorsi con l’arresto del 32enne.