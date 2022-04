Travolto da un furgoncino, grave a Castel San Giovanni. I fatti sono accaduti questa mattina. L’uomo, anziano, stava attraversando la strada, via Allende nello specifico, quando per motivi da chiarire un furgoncino lo ha travolto. L’impatto è stato molto violento. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118: considerate le lesioni riportate, il ferito è stato condotto al pronto soccorso dell’ospedale di Parma in eliambulanza. Dei rilievi si sono occupati i carabinieri.