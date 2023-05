Travolto dalla tettoia che sta costruendo, ferito un uomo nei pressi di Bettola

Stava costruendo una tettoia in legno nella sua abitazione nei pressi di Bettola, precisamente e Mulino Mazza. A un certo punto però la struttura ha ceduto travolgendo l’uomo. La compagna, assistendo alla drammatica scena, ha subito allertato il 118. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, assistiti dall’eliambulanza.

I vigili del fuoco hanno aiutato l’uomo a uscire dall’ammasso di legni e materiale per la muratura e così i sanitari hanno potuto prestare le prime cure del caso. L’uomo è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso di Piacenza, in condizioni che fortunatamente si sono rivelate meno gravi di quanto si temesse.