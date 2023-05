Stroncato da un arresto cardiaco nel giardino di casa, muore 45enne.

I fatti sono accaduti a Gossolengo. L’uomo si trovava nel giardino di casa quando i familiari lo hanno trovato riverso a terra, privo di sensi.

Subito hanno chiamato il 118. I sanitari sono intervenuti in pochi minuti cercando di rianimare il 45enne, per poi condurlo in ambulanza all’ospedale di Piacenza. Purtroppo è deceduto poco tempo dopo.