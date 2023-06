Trebbia Shire serate d’estate con La Toscanini Next in collaborazione con la Fondazione Teatri di Piacenza

Trebbia Shire e Fondazione Teatri di Piacenza insieme per Due concerti per l’estate.

Per il secondo anno consecutivo, nei mesi estivi, la musica uscirà dal Teatro Municipale per approdare in suggestivi luoghi della provincia di Piacenza.

Quest’anno per la prima volta all’interno del circuito di castelli, borghi e antiche dimore di grande pregio che compongono gli eventi culturali del progetto Trebbia Shire.

La prima serata

Si parte venerdì 23 giugno, ore 21, con il concerto nello storico Castello di Agazzano, dal titolo Verdi and Friends.

Protagonisti i giovani de La Toscanini Next, ensemble composto da musicisti under 35, la cui cifra stilistica è la commistione tra generi e stili, alla ricerca di nuovi repertori.

La serata unirà composizioni di Johann Sebastian Bach, Alessandro Marcello e Giuseppe Verdi alle sonorità del Novecento, passando da Astor Piazzolla a Nicola Piovani, da Luis Bacalov a Ennio Morricone fino al rock progressivo della band britannica Procol Harum, in un originale programma all’insegna di molteplici sonorità musicali.

La seconda serata

La Toscanini Next sarà ancora protagonista del secondo appuntamento, in programma sabato 8 luglio, alle 21, in un’altra splendida location, quella dei Giardini del Croara Country Club.

Spazio alle colonne sonore cinematografiche con il concerto Film Music, che anche in questo caso spazierà tra stili e generi differenti: da Burt Bacharach a Vangelis, da George Gerswhin a Dmitri Shostakovic, per arrivare fino alla musica composta dai Goblin per Dario Argento e da Angelo Badalamenti per la celebre serie Twin Peaks diretta da David Lynch

Informazioni

I biglietti per i due concerti saranno in vendita alla Biglietteria del Teatro Municipale di Piacenza e sul sito teatripiacenza.it a partire da giovedì 1 giugno