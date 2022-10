Il Piacenza non vince a Trento, ma c’è ancora un pesante errore arbitrale. Scazzola: “Bene nonostante le assenze” – AUDIO

Il Piacenza non vince nemmeno a Trento, ma la domenica biancorossa è condizionata ancora una volta da un pesante torto arbitrale. Scazzola si affida ad un accorto 4-5-1 con Rossetti unica punta, ma questo non basta ad evitare lo svantaggio arrivato all’11° con Saporetti. I biancorossi trovano la forza di ribaltare la partita: al 42° cross di Gonzi e Rossetti di testa sigla l’1-1. Al 52° cambio di gioco pazzesco di Nelli per Gonzi, Persia ha un controllo un po’ fortuito poi però è bravissimo a ribadire in rete.

Poi il fattaccio. Al 54° Bocalon conquista un calcio di rigore, atterrato da Masetti. Brighenti pareggia dagli 11 metri, ma l’azione era viziata da un clamoroso fallo di mano dello stesso autore del gol. È l’ennesimo episodio sfavorevole dopo i due gol annullati ai biancorossi nel match contro il Renate. Al 78° Nelli ha nei piedi il gol vittoria, ma sbaglia clamorosamente da due passi.

Il Piacenza tornerà in campo lunedì 31 ottobre per affrontare il Padova nel Monday Night dell’undicesima giornata.

Le parole di Scazzola al termine del match

La cronaca di Trento – Piacenza

END – Termina la partita a Trento. Il Piacenza raccoglie il primo punto in trasferta, finisce 2-2

90+3′ Ammonito Mihai tra le file del Trento

90′ Tedino si gioca l’ultimo cambio: Mihai per Brighenti

87′ Ci prova Rizza con il sinistro: respinge in qualche modo la difesa del Trento

86′ ATTENZIONE! Esce Lamesta, entra Biancheri. Forse un problema fisico per l’esterno biancorosso

84′ Ammonito Scazzola per proteste

83′ Grande chiusura di Nava nel cuore dell’area di rigore

80′ Dentro Ianesi e Ruffo Luci per il Trento

79′ Ammonito Bocalon per comportamento irregolare

78′ OCCASIONE PIACENZA! Cesarini serve Lamesta, cross di quest’ultimo per Nelli, sinistro potente del centrocampista e grande riflesso di Marchegiani. Biancorossi vicinissimo al gol

74′ Ultimi 15 minuti più recupero

72′ Chiusura provvidenziale di Cosenza: il Piacenza si salva

68′ Scazzola si gioca la carta Cesarini: fuori Rossetti. Dentro anche Cosenza per Gonzi

64′ Ammonito Rizza (Piacenza) per proteste

62′ Piacenza: Lamesta e Rizza rilevano Munari e Capoferri

60′ Il Trento ha inserito Bocalon per Saporetti

57′ GOL! PAREGGIO TRENTO! BRIGHENTI! Il centravanti non sbaglia dagli 11 metri: palla da una parta, portiere dall’altra

56′ CALCIO DI RIGORE PER IL TRENTO! Bocalon viene messo a terra in maniera plateale, ma prima del penalty c’era un netto fallo di mano di Brighenti non ravvisato dal direttore di gara…

52′ GOOOOOOOOL! PERSIAAAAAAA! IL PIACENZA LA RIBALTA! Gonzi rientra verso il centro del campo e tenta un tiro-cross, Persia interviene sulla sfera, la palla rimane all’interno dell’area piccola e il centrocampista la mette dentro con il mancino

50′ Secondo tempo veramente spumeggiante finora. Si viaggia a buonissime velocità

46′ Si riparte! Dentro Galazzini per Garcia in casa Trento

Primo tempo

INT – Termina 1-1 il primo tempo a Trento. Vantaggio di Saporetti e pareggio di Rossetti

42′ GOOOOOOOOL! ROSSETTI! IL PAREGGIO DEL PIACENZA! Cross al bacio di Gonzi e colpo di testa preciso di Mattia Rossetti. Nulla da fare per Marchegiani. Secondo gol in campionato per l’attaccante

40′ Biancorossi tutto sommato coraggiosi, ma non c’è qualità

35′ OCCASIONE TRENTO! Fabbri ci prova con il destro a giro dai 16 metri, ma Tintori si distende sulla sinistra e respinge in bello stile

34′ Ultimi dieci minuti del primo tempo a Trento

29′ Ammonito Brighenti per proteste

28′ Il Trento è tornato ad alzare il baricentro

23′ Adesso sono i biancorossi a fare la partita

20′ OCCASIONE PIACENZA! Cross spettacolare di Rossetti con il mancino, colpo di testa Palazzolo e palla che si alza sopra la traversa di centimetri

18′ OCCASIONE PIACENZA! Nava sfiora il gol a più riprese: prima calcia con il destro e viene respinto da Trainotti; dopo colpisce di testa e viene cancellato da una grande parata di Marchegiani

16′ Il Piacenza deve reagire

12′ GOL DEL TRENTO! 1-0! Punizione di Ferri dai 25 metri, la palla rimane all’altezza del dischetto dopo un tocco, Saporetti carica il destro e la mette sotto la traversa

10′ Fallo e ammonizione per Masetti (Piacenza)

9′ Combinazione nello stretto tra Belcastro e Brighenti: palla che si perde sul fondo

6′ Bella trama offensiva dei biancorossi che arrivano quasi a concludere in area di rigore con Gonzi

5′ Il Trento cerca di fare la partita, ma il Piace si copre alla grande

3′ Partita a viso aperto in queste prime schermaglie

1′ Iniziata!

Le formazioni

Trento (3-4-1-2): Marchegiani, Ferri, Trainotti, Garcia Tena, Cittadino, Damian, Ballarini, Fabbri, Belcastro, Brighenti, Saporetti. All. Tedino. A disposizione: Tommasi, Ruffo Luci, Mihai, Galazzini, Matteucci, Bocalon, Della Francesca, Ianesi, Scierè

Piacenza (4-5-1): Tintori, Frosinini, Nava, Masetti Capoferri; Munari, Persia, Nelli, Palazzolo, Gonzi; Rossetti. All. Scazzola. A disposizione: Rinaldi, Vivenzio, Rizza, Cosenza, Cesarini, Zunno, Pezzola, Lamesta, Vianni, Conti, Onisa, Bianchieri