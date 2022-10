Volley, Serie B2 – La Rossetti Market Conad parte forte poi cede a Bigarello (3-1)

Un ottimo primo set, poi il buio. Non si rialza la Rossetti Market Conad, formazione piacentina che in serie B2 femminile incassa la seconda sconfitta stagionale consecutiva dopo il 3-0 di sabato scorso ad Alseno contro il Galaxy Inzani. Ieri sera, le ragazze di Federico Bonini hanno ceduto 3-1 a Bigarello (Mantova) contro le padrone di casa targate Zoobautique Davis, non riuscendo così a tornare in terra piacentina con punti in tasca.

In casa alsenese, ci si aspettava una reazione dopo il ko di sette giorni prima ed effettivamente l’avvio in terra mantovana ha messo in mostra una squadra entrata sul rettangolo di gioco con voglia di far bene, ordine e attenzione sulle varie fasi di gioco. Pur senza strafare, la Rossetti Market Conad ha saputo imporsi sul Davis, regolato con un netto 25-16.

Dopo il cambio di campo, però, le gialloblù ospiti hanno spento la luce. Dal canto suo, la Zoobautique – che nel frattempo aveva mischiato le carte in sestetto nel tentativo di dare una svolta all’avvio negativo – è tornata sul rettangolo di gioco con più convinzione, forte anche di due tie break giocati nelle prime due giornate a testimonianza di una squadra tenace.

ZOOBAUTIQUE DAVIS-ROSSETTI MARKET CONAD 3-1

(16-25, 25-15, 25-11, 25-16)

ROSSETTI MARKET CONAD: Musiari (L), Sesenna 10, Toffanin, Stanev 5, Pieroni 1, Tosi 8, Stellati 6, Chini 4 Dall’Orso 9, Vairani, Marchetti. N.e.: Gandolfi (L), Maruzzi. All.: Bonini