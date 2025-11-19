Piacenza-Correggese 0-1, i biancorossi sono fuori dalla Coppa Italia

Finisce qui, agli ottavi di finale, il cammino in Coppa Italia Serie D del Piacenza calcio. La formazione biancorossa, dopo aver eliminato Lentigione, Progresso e Pavia, viene castigata dall’autorete di Putzolu al 15esimo del secondo tempo. Avanza la Correggese di mister Domizzi. Ora rimane solo il campionato agli uomini di Franzini: domenica la 13esima giornata in trasferta alle 14:30 sul campo della Trevigliese, terzultima in classifica.

Piacenza-Correggese 0-1 (primo tempo 0-0)

PIACENZA – Kolgecaj; Arba, Sbardella, Putzolu, Bianchetti, Mazzaglia, Cabri, Pino, Campagna, Pizzi, N. Trombetta. All. Franzini. A disposizione: Ribero, Silva, M. Trombetta, D’Agostino, Sollini, Garnero, Poledri, Bergamaschi, Lordkipanidze

CORREGGESE – Narduzzo, Piccolo, Truzzi, Squarzoni, Carini, Panizzi, Errichiello, Ognibene, Arrondini, Manuzzi, D’Angelo. All. Domizzi. A disposizione: Martini, Giorgini, Toccaceli, Ghizzarli, Galli, Taparelli, Calì, Berni, Barbuti

GOL – autorete 60′ Putzolu

