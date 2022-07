Biglietti omaggio Tributo a Celentano. A Palazzo Farnese il 29 luglio 2022

Radio Sound e Piacenza24 sono lieti di invitarvi allo spettacolo del Tributo a Celentano in programma venerdì 29 luglio a Palazzo Farnese – Piacenza.

Il Palazzo Farnese di Piacenza si raggiunge facilmente in 9 minuti dal casello autostradale di Piacenza.

Tributo a Celentano, Il Re degli Ignoranti – Biglietti omaggio – Leggi il testo seguente o ascolta la diretta e scopri come aggiudicarti un biglietto omaggio offerto da Radio Sound e Piacenza24.

Tributo a Celentano

“Il Re degli Ignoranti”

nel cortine di Palazzo Farnese – P.za Cittadella (Pc)

venerdì 29 luglio 2022 – ore 21.30

Per aggiudicarti il tuo biglietto omaggio invia un SMS/WhatsApp con scritto CELENTANO PC24 + il tuo nome e cognome al 333 75 75 246

I fortunati saranno richiamati. Biglietto valido per 1 persona.

Tributo a Celentano a Piazza Grande Tour il 29 luglio nel cortile di Palazzo con Maurizio Schwizer