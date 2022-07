Ciclismo – Tris di titoli regionali in pista per il Ciclismo giovanile VO2 Team Pink

Tris di maglie regionali per il Ciclismo giovanile VO2 Team Pink, protagonista giovedì in pista a Forlì nel campionato emiliano-romagnolo giovanile.

Per il sodalizio del presidente Massimo Arnesano, la piacentina Arianna Giordani si è laureata “regina” della Velocità Allieve, mentre la ligure Irma Siri ha fatto il bis. In primis, il successo nell’Inseguimento individuale Allieve, con le compagne di squadra Linda Ferrari, Emma Del Bono e Giorgia Tagliavini a occupare le posizioni dal quarto al sesto posto. La Siri ha concesso il bis personale conquistando anche l’Omnium Allieve, che ha visto il Ciclismo giovanile VO2 Team Pink brindare alla doppietta grazie all’argento della reggiana Linda Ferrari. A completare la festa di squadra, il quarto e il quinto posto di Giorgia Tagliavini e Marta Festa.

Linda Ferrari (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink) sul podio a Cadorago

Domenica con podio e tanti piazzamenti per il Ciclismo giovanile VO2 Team Pink, protagonista a Cadorago (Como) nelle gare giovanili femminili. Il sodalizio piacentino del presidente Massimo Arnesano ha brillato soprattutto nelle Allieve, dove la reggiana Linda Ferrari ha chiuso al terzo posto, entrando nella decisiva fuga a cinque scattata nel finale di una gara accorciata di due tornate. A quasi sei minuti è giunto il gruppetto delle inseguitrici, dove in luce si è messa la piacentina Arianna Giordani, ottava assoluta al traguardo. Nelle Esordienti, buon sesto posto per la reggiana Serena Zannoni, quinta nella graduatoria dei secondi anni dove la conterranea Giulia Casubolo è nona.

Ordine d’arrivo Donne Esordienti Cadorago

1° Maria Acuti (Valcar-Travel & Service) 38 chilometri in 1 ora 4 minuti 48 secondi, media 35,185 chilometri orari

2° Alessia Milesi (Ossanesga)

3° Rebecca Fiscarelli (Cicli Fiorin)

4° Anna Bonassi (Mazzano)

5° Margot Buldrini (Bicifestival)

6° Serena Zannoni (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink)

7° Carlotta Ronchi (Valcar-Travel & Service)

8° Alessia Locatelli (Ossanesga)

9° Giorgia Massari (Pedale Casalese Armofer)

10° Viola Invernizzi (Team Serio)

Classifica Donne Esordienti primo anno

1° Anna Bonassi (Mazzano)

2° Carlotta Ronchi (Valcar-Travel & Service)

3° Giorgia Massari (Pedale Casalese Armofer)

4° Viola Invernizzi (Team Serio)

5° Asia Vanuzzo (Bicifestival)

6° Valentina Ravelli (Valcar-Travel & Service)

7° Isabella De Angelis (Ossanesga)

8° Vivienne Cassata (Busto Garolfo)

9° Emma Colombo (Ju Green Gorla Minore)

10° Elettra Maroso (Scv Bike Cadorago)

Classifica Donne Esordienti secondo anno

1° Maria Acuti (Valcar-Travel & Service) 38 chilometri in 1 ora 4 minuti 48 secondi, media 35,185 chilometri orari

2° Alessia Milesi (Ossanesga)

3° Rebecca Fiscarelli (Cicli Fiorin)

4° Margot Buldrini (Bicifestival)

5° Serena Zannoni (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink)

6° Alessia Locatelli (Ossanesga)

7° Eva Zandri (Bicifestival Recanati)

8° Emma Vanuzzo (Bicifestival)

9° Giulia Casubolo (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink)

10° Nicoletta Berni (Zhiraf Guerciotti)

Ordine d’arrivo Allieve Cadorago

1° Greta Pighi (Cicli Fiorin) 58 chilometri in 1 ora 40 minuti 58 secondi, media 34,467 chilometri orari

2° Arianna Bianchi (Biesse Carrera) a 7 secondi

3° Linda Ferrari (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink) a 16 secondi

4° Giulia Zambelli (Valcar-Travel & Service) a 29 secondi

5° Marisol Dalla Pietà (Cadeo Carpaneto) a 42 secondi

6° Camilla Bezzone (Cicli Fiorin) a 5 minuti 50 secondi

7° Lucia Brillante Romeo (Valcar-Travel & Service)

8° Arianna Giordani (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink)

9° Misia Belotti (Valcar-Travel & Service)

10° Giulia Limonta (Valcar-Travel & Service)