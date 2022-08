Biglietti omaggio Tributo Zero Baglioni. A Palazzo Farnese di Piacenza il 30 agosto

Radio Sound e Piacenza24 sono lieti di invitarvi allo spettacolo del Tributo Renato Zero Vs Claudio Baglioni in programma martedì 30 agosto a palazzo Farnese di Piacenza.

Il Palazzo Farnese di Piacenza si raggiunge facilmente in 10 minuti dal casello autostradale di Piacenza Sud.

Tributo Renato Zero Vs Claudio Baglioni, accompagnati dall’ORCHESTRA MATTEO BENSI – Biglietti omaggio – Leggi il testo seguente o ascolta la diretta e scopri come aggiudicarti un biglietto omaggio offerto da Radio Sound e Piacenza24.

Tributo Renato Zero Vs Claudio Baglioni

accompagnati dall’ORCHESTRA MATTEO BENSI



Cortile di Palazzo Farnese a Piacena

martedì 30 agosto 2022 – ore 21.30

Per aggiudicarti il tuo biglietto omaggio invia un SMS/WhatsApp con scritto ZERO BAGLIONI PC24 + il tuo nome e cognome al 333 75 75 246

I fortunati saranno richiamati. Biglietto valido per 1 persona.

Ascolta Radio Sound, potrai aggiudicarti tanti omaggi!

I due famosi tributi a Claudio Baglioni (interpretato da Igor Minerva) e Renato Zero (interpretato da Daniele Quartapelle – alias Daniele Si Nasce) si sfideranno a colpi di successi per una serata di musica italiana indimenticabile a Palazzo Farnese.