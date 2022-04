Trieste 34, laboratori internazionali in collaborazione con  BoucheWHACKED! Theatre Collective (Canada), Chezactors (Italy), & Global Hive Labs

L’esito del laboratorio internazionale Frammenti di Silenzio è in programma sabato 23 aprile, presso LA SERRA di Palazzo Ghizzoni Nasalli, alle ore 21,00.

Continua la 12°stagione teatrale del Teatro Trieste 34, organizzata da Piacenza Kultur Dom APS, con i laboratori internazionali in collaborazione con BoucheWHACKED! Theatre Collective (Canada), Chezactors (Italy), & Global Hive Labs.

Il progetto è finanziato in parte dal bando del Comune di Piacenza “Piacenza riparte con la Cultura” e dal Canada Counsil for the Arts.

Durante la serata si leggeranno alcuni estratti dalla pièce teatrale Silence di Trina Davis, -importante drammaturga canadese contemporanea vincitrice di numerosi premi- sulla vita e le scoperte di Alexander Graham Bell l’inventore ufficiale del telefono. La pièce è raccontata dal punto di vista della moglie sorda Mabel, che non ha mai potuto usufruire dell’importante scoperta, che racconta riguardando il suo passato tutti gli eventi chiave della sua relazione con il marito. La pièce si basa su eventi storici realmente accaduti e personaggi realmente esistiti.

La lettura è il risultato di un laboratorio di lettura e di traduzione promosso da TeatroTrieste34, coordinato da Jack Paterson e BoucheWHACKED! Theatre Collective.

Questa traduzione e questo scambio culturale è stato supportato da Canada Council of the Arts.

Il pubblico ascolterà alcuni estratti della prima stesura corretta dopo le letture con gli attori durante il laboratorio e potrà poi fare domande all’autrice Trina Davis presente in sala.

Il laboratorio fa parte del progetto di ponte internazionale che da numerosi anni viene organizzato sul nostro territorio da Teatrotrieste34, GlobalHivelabs collettivo internazionale e ChezActors.