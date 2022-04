Era fuggito dopo aver investito un pedone a Pontedellolio, denunciato il 41enne alla guida dell’auto

La Polizia di Stato di Piacenza ha denunciato un 41enne per il reato di fuga ed omissione di soccorso a seguito di un incidente stradale con feriti verificatosi nel pomeriggio di Pasquetta in questa provincia.

Il conducente, mentre percorreva la SS 654 nel centro abitato di Ponte dell’Olio, aveva investivo un 42enne intento a passeggiare sul margine della carreggiata insieme alla compagna, scaraventandolo a terra. Il pedone, soccorso dall’eliambulanza del 118, era stato trasportato presso l’Ospedale di Parma in gravi condizioni. Il conducente dell’autovettura, invece di fermarsi e chiamare i soccorsi, si era allontanato dal luogo facendo perdere le proprie tracce.

Dall’analisi di alcuni frammenti rimasti sul luogo, gli investigatori della Polizia Stradale di Piacenza sono riusciti a risalire al modello e colore del veicolo investitore, senza tuttavia alcun riferimento al numero di targa.

Sono state immediatamente diramate le ricerche del veicolo a tutte le Forze di Polizia della provincia e sono state visionate anche le riprese dei sistemi di videosorveglianza della zona.

La notizia del grave episodio era stata immediatamente diffusa anche dai media locali: forse anche a causa dell’ampio risalto dato dalla stampa e delle conseguenze del suo gesto, ieri mattina l’investitore si è presentato presso un comando di Polizia Locale dove i poliziotti della Polstrada lo hanno preso subito in consegna, per poi denunciarlo per il reato di fuga ed omissione di soccorso.