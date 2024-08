Trovato a terra con tagli e contusioni in via Caduti sul Lavoro, l’ombra del pestaggio: indagini in corso

Trovato a terra ferito. I fatti sono accaduti questa notte in via Caduti sul Lavoro. Un passante stava passeggiando quando ha notato un uomo riverso a terra, ferito, all’interno dei giardini pubblici della via.

Subito il testimone ha allertato i soccorsi che sono intervenuti sul posto, insieme alla polizia.

Il ferito sarebbe un nordafricano con chiari segni di violenza sul corpo e sul volto, contusioni e tagli, anche al volto, che lascerebbero pensare a un pestaggio in piena regola.

I sanitari hanno condotto l’uomo in ospedale, le sue condizioni non sono gravi. Indagini sono in corso.