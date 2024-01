Non avevano sue notizie da due giorni, 63enne trovato senza vita in casa

Non avevano sue notizie da un paio di giorni, lo chiamavano e lui non rispondeva. Al secondo giorno questa situazione era divenuta sospetta e così familiari e conoscenti hanno chiamato i soccorsi. I carabinieri, supportati dai vigili del fuoco, sono riusciti a entrare nell’appartamento dell’uomo, un 63enne residente e Monticelli. Il padrone di casa era in effetti all’interno dell’abitazione senza vita. Sul posto anche i soccorsi del 118 che però non hanno potuto fare altro che accertare il decesso.