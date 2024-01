A Bobbio lo shopping premia, estrazione dei tre viaggi oggi sotto il portico di Santa Fara – AUDIO

A Bobbio lo shopping premia con “Natale a Bobbio – Lo shopping bobbiese ti manda in vacanza”. L’iniziativa organizzata da Nuova Associazione Commercianti e operatori economici della Città di Bobbio in collaborazione con il Comune di Bobbio e con il contributo di Confcommercio e Federmoda Piacenza ha raccolto l’entusiasmo dei clienti e degli operatori stessi.

Oggi le premiazioni che avverranno presso il porticato di Santa Fara a causa delle condizioni meteo a partire dalle 17.30 con musica e vin brulè per tutti.

A Bobbio lo shopping premia un’iniziativa apprezzata

“E’ stata un’iniziativa apprezzata da tanti che ci chiedono già di ripeterla – racconta Simona Nobile rappresentante della nuova associazione commercianti di Bobbio – un’intuizione del nostro presidente Diego Rocca che mi sento di ringraziare, inanzitutto per aver creato una bella sinergia tra tutti i commercianti e poi, ha coinvolto sia i clienti abituali che quelli che sono capitati a Bobbio occasionalmente durante le vacanze di Natale, un vero successo”.

Audio intervista a Simona Nobile

A Bobbio lo shopping premia sotto il porticato di Santa Fara

“Oggi è prevista l’estrazione che si terrà sotto il porticato di Santa Fara – anticipa Nobile – il tempo non è propizio per poterla fare come previsto sotto l’albero in piazza”.

Il programma

“La premiazione avverrà alle ore 19,30 – indica Nobile – da parte dell’associazione commercianti l’augurio di un buon viaggio ai vincitori dei tre viaggi in palio e un ringraziamento a tutti i partecipanti”. La festa inizierà a partire dalle ore 17.30 con vin Vrulè per tutti e un Dj Set poi la premizione.