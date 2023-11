Fine Mercato Tutelato, Cordani (Federconsumatori): “La scelta? E’ una giungla”. Vichi (Adiconsum): “Anziani in difficoltà” – AUDIO

Fine Mercato Tutelato, Angela Cordani (Federconsumatori Piacenza) e Aurelio Carlo Vichi (Adiconsum Parma e Piacenza) sono intervenuti a Radio Sound su un tema molto dibattuto sul web. Infatti siamo molto vicini al passaggio dal Mercato Tutelato di luce e gas al Mercato Libero per i clienti domestici non vulnerabili. La scadenza è fissata al 10 gennaio 2024 per il gas e al 1° aprile 2024 per l’energia elettrica.

Si aprono degli scenari di scelta – commenta Angela Cordani Responsabile di Federconsumatori Piacenza – di fronte a un mercato che giudichiamo una giungla. In particolare perché per il gas abbiamo tanti venditori e pochi invece per la luce, tanto da essere richiamati dall’Unione Europea per poca concorrenza. Ad esempio riuscire a capire chi offre il contratto migliore non è semplice, anche perché ci sono diverse possibilità come il prezzo variabile, fisso, quelli con un tetto che non si può superare. Inoltre altri danni dei bonus o delle cose aggiuntive come la caldaia. Questo mercato può andare bene per chi è molto attento ed è capace di fare verifiche e capire quando scadono queste condizioni nei contratti. Ribadisco: è una giungla soprattutto per le persone più in difficoltà. Propio per questo abbiamo chiesto al Governo di rinviare le scadenze.

La gente ha il timore che con la scadenza – spiega Aurelio Carlo Vichi, presidente di Adiconsum Parma Piacenza – la fornitura venga cessata e invece non è vero. Solo che se non ci sarà una proroga dal Governo, le persone non vulnerabili dovranno fare una scelta andando verso il mercato libero.

Fare una scelta cosa significa?

Chiedere più preventivi ai fornitori, optando poi per la soluzione più conveniente. In questo caso le Associazioni di Consumatori possono essere a disposizione per dare delle informazioni. Soprattutto sono gli anziani ad avere dei problemi in questo senso. In particolare perché ricevono delle lettere che non capiscono, sono complicate e vengono a chiedere informazioni e non cerchiamo di aiutarli per togliere questa ansia legata al cambiamento.

Fine Mercato Tutelato, Cordani (Federconsumatori) e Vichi (Adiconsum): “Anziani in difficoltà” – AUDIO INTERVISTE

Il sito di ARERA.